Украинцы ответили на вопросы о доверии к Конституционному суду и о предложении президента Владимира Зеленского уволить весь его нынешний состав

В Украине было проведено исследование, в котором более половины граждан страны высказали недоверие к Конституционному суду (КС), а также положительно отреагировали на предложение Зеленского об увольнении всего состава КС.

Указанная информация была предоставлена социологической группой "Рейтинг", которая не сообщила данные заказчика исследования, пишет ВВС. Как отмечается, погрешность в данных составляет 2,2%.

В частности, украинцы выразили свое отношение к решению КС относительно электронного декларирования, борьбы с коррупцией, угрозе безвиза и предложения президента уволить всех судей КС.

Итак, 59% опрошенных негативно относятся к решению КС о частичной отмене электронного декларирования состояния чиновников. Положительно - 11%, а 25% - нейтрально.

60% опрошенных сообщили о недоверии к нынешнему составу КС, а 19% - наоборот.

60% респондентов поддержали проект украинского гаранта о прекращении полномочий нынешнего состава КС, 27% - не поддержали, а 16% - не определились.

Опрошенные также ответили на вопросы о возможной отмене безвиза с ЕС, которая может последовать после скандального решения. 55% респондентов сообщили о своем отрицательном отношении к этому, 11% - положительно, 31% - нейтрально.

Стоит отметить, что в конце прошлого месяца КС отменил ряд норм, которые касались антикоррупционного законодательства. Данные действия судей привели к частичному замораживанию системы декларирования чиновников.

Таким образом, нарушились обязательства по борьбе с коррупцией, взятые Украиной в рамках условий сотрудничества с МВФ, а также безвизового функционирования с ЕС.

Однако процедура роспуска КС не предусмотрена Конституцией Украины. Поэтому были предложены мягкие меры.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован проект спикера Дмитрия Разумкова о временном возвращении в антикоррупционное законодательство отмененных норм. Кроме того, существует проект главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который предусматривает увеличение количества судей КС, которые нужны для кворума для принятия решения. Это фактически заблокирует его работу.

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