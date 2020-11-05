Под шумок конституционного и политического кризиса власти снова готовят разведения войск на Донбассе

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook политолог и блогер Андрей Смолий.

Он отмечает, что это разведение правильнее назвать - очередным отступлением украинской армии со своих позиций. Пока все заняты обсуждением провала "Слуг народа" на выборах на Банковой дали команду согласовать новое разведение войск на ТКГ.

По словам политолога, речь идет о четырех участках: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Власти заявляют, что на очередное разведение согласились, потому что ситуация в Станице Луганской, Золотом и Петровском, где раньше произошло разведения контролируема и спокойна, а, значит, можно двигаться таким же путем к миру и окончательному прекращению огня.

"Снова украинцев хотят развести, продать долгожданный мир. Опять наши войска отводят с позиций, которые наши воины ВСУ буквально выгрызали в тяжелых боях. Ситуация объясняется тем, что у кого-то очень пригорает и кто-то очень хочет снова попытаться увидеть мир в глазах российского диктатора Путина. Кто-то теряет почву под ногами от поражения на выборах и кому-то очень надо снова прогнуться под агрессора", - сделал выводы политолог.

Напомним, Украина готовится к очередному разведению войск в четырех направлениях и открытию двух пунктов пропуска на линии разграничения до 10 ноября.

По состоянию на сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.