Судья КСУ Игорь Слиденко два года не вносил в декларации информацию о своей недвижимости

В частности, судья не отражал в декларациях дома или квартиры в собственности, аренде или пользовании, хотя в графе "место фактического проживания" указывал именно Киев.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом". Кроме того, были обнародованы фото элитных владений судьи.

"Логично было бы предположить, что из Винницкой области он должен был приехать с семьей в столицу на постоянное место жительства. Но в течение двух лет – с 2015-го по 2016 год – судья КСУ не отражал в декларациях дома или квартиры в собственности, аренде или пользовании, – говорится в расследовании.

По закону, декларант должен показать имущество, которым пользуется, даже если это была комната в общежитии или временное проживание у родственников.

В тот момент в декларации судьи был только автомобиль Peugeot 2011 года выпуска, что делало судью бездомным, который проживал с семьей в стареньком авто.

Уже в декларацию за 2017 год Слиденко внес два жилья: арендованную у Государственного управления делами квартиру площадью 47 м² и служебную квартиру от КСУ площадью 108 м² на столичном проспекте Науки.

В 2019 году в собственности Слиденко появилась квартира на улице Институтской площадью 87,8 м². Она обошлась судье в более чем 5 млн грн, простым украинцам такое и не снилось.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" рассказал, как связана отмена безвизового режима со скандалом с КСУ.

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