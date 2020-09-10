Президент Украины Владимир Зеленский далекий от понимания ситуации в стране

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он отметил, что Зеленский очень болезненно воспринимает критику в свою сторону.

"Говорят, например, что президент не понимает, что происходит вокруг него и в государстве. Что теплая ванна превратилась в какой-то бетонный склеп. Есть нюанс, который я точно знаю: он сам читает Facebook. В два часа приходила СМСка: "Кто это такой?" А там вообще какой-то бот – 20 лайков – что-то про него плохое написал. Он очень чувствителен к этому. Что меня тоже удивляет. Он всю жизнь критиковал других политиков", - рассказал Богдан.

"Ты критиковал тех – ты должен понимать, что тебя тоже будут критиковать. Нельзя так реагировать: ты показываешь свою слабость. Бытует мнение (и я с ним абсолютно согласен): Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся. Вообще", - подчеркнул Богдан.

Напомним, в 2018 году Андрей Богдан был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты. Во время президентской кампании-2019 был советником Зеленского по юридическим вопросам, а после инаугурации был назначен главой Администрации президента.

Напомним, несчастье произошло у Андрея Богдана, удручающие кадры: "Прямо у дома...".

Ранее Politeka сообщала, что Богдан набросился на Зеленского, не подбирая слов: "променял страну на теплую ванну...".

Также Politeka писала, что Зеленский разоткровенничался и впервые признался, кто "съел" Богдана: "она его сильно меняет".