Вот вам и посадки...

С нардепа Александра Юрченко сняли электронный браслет

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

"Сфабриковано против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и предотвратить мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться!", - написал Юрченко.





Сегодня, 5 ноября под стенами парламента он уже успел пообщаться с журналистами.

Во время общения со СМИ Юрченко за шею хотел схватить его экс-коллега по фракции Гео Лерос, чтобы затащить в здание Рады.

Случившееся прокомментировали на Telegram-канале "Инсайдер UA":

"Не прошло и месяца после выборов, как "взяточник" превратился в "потерпевшего".

Украинцы не сильно обрадовались отмене меры пресечения нардепу:

"Все. Исправился? Быстро", "Кто бы сомневался! Своих не сажают", "С судьей поделился", "В этой стране ничего не изменится, пока коррупционеров будут ловить под камеры, а затем отпускать", "И подарили 4 бутылки пива", - писали пользователи сети.

Напомним, в середине сентября Александр Юрченко был исключен из партии "Слуга народа", но через несколько дней вышел под залог и был помещен под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Сумма залога составила больше трех миллионов гривен, однако парламентарию удалось ее собрать за несколько дней.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

Как сообщала Politeka, Лерос сделал очередной выпад в сторону Зеленского.

Также Politekа писала, что у брата главы НКРЭКУ Тарасюка выявлена фирма-контрагент «Укрэнерго».







