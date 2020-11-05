С нардепа Александра Юрченко сняли электронный браслет
Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
"Сфабриковано против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и предотвратить мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться!", - написал Юрченко.
Сегодня, 5 ноября под стенами парламента он уже успел пообщаться с журналистами.
Во время общения со СМИ Юрченко за шею хотел схватить его экс-коллега по фракции Гео Лерос, чтобы затащить в здание Рады.
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Случившееся прокомментировали на Telegram-канале "Инсайдер UA":
"Не прошло и месяца после выборов, как "взяточник" превратился в "потерпевшего".
Украинцы не сильно обрадовались отмене меры пресечения нардепу:
Напомним, в середине сентября Александр Юрченко был исключен из партии "Слуга народа", но через несколько дней вышел под залог и был помещен под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.
Сумма залога составила больше трех миллионов гривен, однако парламентарию удалось ее собрать за несколько дней.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.
Как сообщала Politeka, Лерос сделал очередной выпад в сторону Зеленского.
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