Пресс-секретарь президента РФ упрекнул Киев в невыполнении договоренностей "нормандского формата"

Украинская делегация во главе с Леонидом Кравчуком для участия в Трехсторонний контактной группе озвучила свой план действий по разрешению военного конфликта на Донбассе.

Он вызвал волнение в России, которая сразу начала обвинять Украину в нарушении Минских договоренностях, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе отличается от сути Минских договоренностей.

В то же время, он отметил, что якобы не знает, был ли упомянутый план передан представителям России для ознакомления. По его словам, уже есть Минские договоренности, которые Украина должна исполнять.



"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне", – сказал спикер Владимира Путина.

Также пресс-секретарь президента России затронул тему встречи глав государств в "нормандском формате". Он также отметил, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня.

"Нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата. Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств", – высказался Песков.

Напомним, Кравчук рассказал, что Украина, прежде всего, хочет предложить закончить войну на Донбассе в начале 2021 года, демилитаризовать ОРДЛО и провести там выборы 31 марта.

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