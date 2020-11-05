Видеоблогер Сергей Корнак анализирует политическую жизнь в Украине, которая сейчас, по его мнению, переживает застой.

«Нашей стране не хватает решительных действий, и я прекрасно понимаю, что решительные действия может провести только лидер, который сумеет поднять народ», - говорит Корнак.

Он считает, что в нашей стране пока что нет и не может быть демократии, поскольку она не возникает сама собой, её необходимо заслужить. А наше общество ментально до сих пор остаётся в СССР. С тех пор по сей день сохраняется всевластие чиновников, сосущих соки из страны. У них по-прежнему всё «спец»: магазины, оклады, пенсии, даже свои суды. Они состязаются между собой в том, кто больше наворует и с большей роскошью потратит наворованное. Народ же остаётся пассивным большинством.

В качестве примера обозреватель рассказал о виденном им митинге ФОПов возле Верховной Рады, где в глаза ему бросилась стандартность всего: однаковые флаги, сцена, колонки, организованное дудение в дудки. «Просто людям выдали по 300-400 гривен, они пришли, как на стадион, поболели за свою футбольную команду, и все», - так он описал свои впечатления.

Противоположные тенденции, по словам Сергея Корнака, продемонстрировала акция «Авто Евро Силы»:

«Зачем людям тратить бензин, ехать с другого конца Украины, тратить свои деньги и силы? Кто-то их выслушал? Депутаты выступили, хорошо сказали, хорошо послушали. Мы за вас, ну и все. Машина – это необходимый гаджет в нашей стране, а нам пытаются всучить его втридорога на растаможке», - говорит аналитик.

Что же касается застоя в политической жизни, то он, по мнению Корнака, связан с отсутствием яркого лидера, способного повести народ за собой. Потенциально, как он считает, таким лидером может стать Михаил Саакашвили.

«У Михаила Саакашвили откроется новое дыхание. В Грузии он к развитию событий уже не будет иметь никакого отношения. У меня есть надежда, что он все-таки вспомнит, что у него есть украинский паспорт, и начнет гонять чертей и барыг здесь. Что не отнять – он, конечно, харизматичный мужик, в нем энергии много, если начинает говорить – его все слушают», - полагает Корнак.

Однако для успеха бывшему президенту Грузии и одесскому губернатору необходимо избрать верную тактику: воевать с бандитами и сажать их. Такую повестку общество гарантированно поддержит.

«Нам нужна яркая фигура, чтобы их всех поломать», - подытожил видеоблогер.

Ранее этот блогер высказывался о конфликте между президентом и Конституционным судом.

Также он прокомментировал итоги местных выборов.