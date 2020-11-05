Известный и активный блогер Сергей Корнак говорит, что украинская партия "Слуга народа" обратилась к членам Конституционного Суда Украины с сообщением об их отставке

Политический украинский аналитик сообщил, что в этом обращении говорится о том, чтобы члены судейства Конституционного Суда Украины покинули свои должности добровольно.

Об этом сообщает Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

"Зеленский, его подставляют, потому что он глуповатый и эмоциональный. Вот я вас всех сейчас разгоню. Кто ты такой? Ты что, царь? Ты кто?", - высказался предприниматель Корнак.

Помимо этого, видеоблогер поделился тем, что у главы украинского государства Владимира Зеленского имеются некие нормы и обязанности. Но увольнять, либо же просить об отставке членов Конституционного и Верховного Судов он не может.

"Кто сталкивался с судьями, тот их ненавидит всей душей. Вот просто ненавидит, потому что там ни родины, ни флага. Продажные твари, большинство. Есть отдельные люди, но это мало, а должны быть все", - высказался один из самых активных и эмоциональных видеоблогеров Украины Сергей Корнак.

Также предприниматель поделился советом для гаранта Украины Владимира Зеленского, в котором идет речь о том, что необходимы судовые реформы, нужно сделать новые комиссии и поставить местные и муниципальные суды в Украине.

Кроме этого, политический аналитик Сергей Корнак рассказал о том, что в Соединенных Штатах Америки, где население составляет 330 миллионов жителей, в Верховном Суде сидят всего 9 судей. В то же время, когда в Украине число судей достигло 200 человек, из них 20 человек заполняют ряды в Конституционном суде Украины.

"Это же все морды, которые хотят жрать. Они еще и берут взятки и вытворяют черти что", - не сдерживая каких-либо эмоций, и с неким отвращением высказался блогер.

Ко всему этому, видеоблогер Корнак добавил, что крайне необходимо реформировать все, создать новый закон, дать для граждан Украины новые судебные реформы.

Напомним, что обозреватель Сергей Корнак раскритиковал нынешнюю власть, и, в частности, Петра Порошенко.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак открыл правду украинцам о росте тарифов на коммуналку.

Также Politeka писала, что видеоблогер Сергей Корнак поделился с украинцами, кого он поддерживает на местных выборах.