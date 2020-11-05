Політичний аналітик Сергій Корнак каже, що Партія "Опозиційна платформа-За життя" програла на виборах

Відомий блогер стверджує, що, навіть не дивлячись на свої нескінченні ресурси і багатства, величезну владу і вплив, український народ не проголосував за партію ОПЗЖ.

Про це Сергій Корнак повідомляє на своєму каналі в YouTube.

"Мене порадував один момент, що вони не перемогли. Таких ресурсів, як у партії "Опозиційна платформа – За життя» і цієї гопкомпанії, не було ні в кого", - без будь-яких сумнівів і сорому повідомив підприємець Сергій Корнак.

Також український аналітик сказав, що вигоду від держави повинні мати не меншини громадян, а навпаки, більшість українських громадян.

На даному етапі вигода - на боці еліти, яка сама себе і прозвала, ця еліта складається з 15 відсотків населення України. Вона включає в себе різних чиновників, не обов'язково професійних, держслужбовців, непрофесійних співробітників правоохоронних органів та інших особистостей, які знаходяться при владі.

За словами Корнака, це народ, який залишився ще з часів правління президента Віктора Януковича.

Крім цього, підприємець, не стримуючись, каже, що на чолі повинні перебувати більшість, а не меншість.

"Система проста, найважливіше - не допустити знову цей російський мир. Як вони красиво говорять, як вони красиво всіх нас вмовляють. Але факт один-російський мир забрав Крим і від цього нікуди не дітися. І забрав нахабно, по-військовому, просто віджав, по-бандитськи", - Не скромно і нестримно висловився блогер Сергій Карнак.

Аналітик також сказав, що нічого запропонувати і дати українцям партія ОПЗЖ не зможе і не збирається. Єдине, що можуть запропонувати ці люди, це дружбу з Росією і її політичними поглядами.

Блогер, судячи зі свого досвіду, сказав, що "треба обгородити Донбас стіною і поставити там армію".

Нагадаємо, що влада України продовжує насідати і домагатися знищення КСУ.

Як повідомляла Politeka, партія "Опозиційна платформа - за життя" втрачає свої рейтинги.

Також Politeka писала, українці помітили, що Партія ОПЗЖ прогулювалася по Одеському пляжу.