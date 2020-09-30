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Нардеп Микола Тищенко підтвердив, що займатиметься питаннями Донбасу

Як передає Politeka.net, про це народний обранець від "Слуги народу" повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше взяв участь у Парламентській групі із законодавчих змін щодо Донбасу", - поділився Тищенко. За словами нардепа, він робитиме все, щоб скоріше настав мир.

"Моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції Президента. "Немає тієї сторони". Насамперед є українці, яких розділила війна на Донбасі. І наше спільне завдання-об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну", - підкреслив нардеп.

Користувачі Мережі були не настільки впевнені в успіхах депутата в новому амплуа.

"Вони що сміються над нами! Він же двох слів зв'язати не може, а щоб ці слова були розумними, так про це і мріяти нічого!", "Було б смішно, якби не так сумно", "на мою у ВР всі зійшли з розуму", "Офігіти! Що, більш розумного і кваліфіковану людину не знайшли?",- писали українці в мережі.



