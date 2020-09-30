Нардеп Микола Тищенко підтвердив, що займатиметься питаннями Донбасу
Як передає Politeka.net, про це народний обранець від "Слуги народу" повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Користувачі Мережі були не настільки впевнені в успіхах депутата в новому амплуа.
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"Вони що сміються над нами! Він же двох слів зв'язати не може, а щоб ці слова були розумними, так про це і мріяти нічого!", "Було б смішно, якби не так сумно", "на мою у ВР всі зійшли з розуму", "Офігіти! Що, більш розумного і кваліфіковану людину не знайшли?",- писали українці в мережі.
Нагадаємо Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".
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Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.