Россия не собирается прекращать выдачу паспортов РФ на территории оккупированных районов Донбасса
Это четко дал понять на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «УНИАН».
Когда его попросили прокомментировать требование Украины о прекращении выдачи паспортов, Песков ответил: «Что значит – должна?». Он заявил, что Украина должна защищать своих граждан, обеспечивать социальные нужды и инфраструктуру, лечить.
«Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», – цитирует чиновника издание.
Аппетитная "невеста" Харламова без лифчика пошалила на заднем сидении машины: "Еду домой и..."
"Попка вздернута": ведущая "Орла и решки" разделась перед камерой и предстала в красивых позах
"Давай поженимся?": фигуристая "невеста" Харламова показала огромный бюст на зависть Асмус
Униженная партнером по "Танцям з зірками" Фреймут нанесла ответный удар: "Не заслужил даже..."
В ответ на то, что Украина начнет выполнять все эти условия после деоккупации, однако Кремль должен прекратить выдачу паспортов на захваченных территориях, Песков заявил:
«Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».
Когда же ему напомнили, что в Минских соглашениях нет положения о раздаче паспортов РФ, спикер Путина парировал: «Мой ответ такой, какой он дан». Мол, такие действия – одна из мер защиты «этнических русских».
Как известно, Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Главарь «ДНР» Денис Пушили похвалился в интервью оккупационным СМИ, что паспорта РФ по упрощенной процедуре уже получили более 170 тысяч жителей Донбасса, и пока что процесс продолжается.
Отметим, что получать пенсию и соцвыплаты по российскому паспорту эти люди смогут только тогда, когда у них будет прописка в РФ, поскольку прописка "ДНР" не подходит, ведь "республика" не признана.
Напомним, боевик «ДНР» получил убежище в России и надеется на гражданство.
Как сообщала Politeka, одиозная Чичерина, прижавшись к Пушилину, сообщила о новом статусе.
Также Politeka писала, что жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.