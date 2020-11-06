Россия не собирается прекращать выдачу паспортов РФ на территории оккупированных районов Донбасса

Это четко дал понять на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «УНИАН».

Когда его попросили прокомментировать требование Украины о прекращении выдачи паспортов, Песков ответил: «Что значит – должна?». Он заявил, что Украина должна защищать своих граждан, обеспечивать социальные нужды и инфраструктуру, лечить.

«Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», – цитирует чиновника издание.

В ответ на то, что Украина начнет выполнять все эти условия после деоккупации, однако Кремль должен прекратить выдачу паспортов на захваченных территориях, Песков заявил:

«Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».

Когда же ему напомнили, что в Минских соглашениях нет положения о раздаче паспортов РФ, спикер Путина парировал: «Мой ответ такой, какой он дан». Мол, такие действия – одна из мер защиты «этнических русских».

Как известно, Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Главарь «ДНР» Денис Пушили похвалился в интервью оккупационным СМИ, что паспорта РФ по упрощенной процедуре уже получили более 170 тысяч жителей Донбасса, и пока что процесс продолжается.

Отметим, что получать пенсию и соцвыплаты по российскому паспорту эти люди смогут только тогда, когда у них будет прописка в РФ, поскольку прописка "ДНР" не подходит, ведь "республика" не признана.

Напомним, боевик «ДНР» получил убежище в России и надеется на гражданство.

Как сообщала Politeka, одиозная Чичерина, прижавшись к Пушилину, сообщила о новом статусе.

Также Politeka писала, что жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.