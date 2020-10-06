Жители ОРДО пожаловались на жизнь при оккупационных властях
Свое негодование в сложившейся ситуации жители Донецка высказали в соцсетях, передает Диалог.ua.
Люди жалуются на зарплаты, которые либо не выплачивают, либо уменьшают до грабительских сумм.
"Нищета кругом, безнадега, и кто теперь будет уверять, что Украина нас "убивала"? Ситуация сегодня уж точно не в пользу "ДНР", - приводят СМИ слова жителей "ДНР".
Наиболее плачевная ситуация сейчас у шахтеров и работников образования.
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"Ожидали одно, а получили полный п... Выживаем, а не живем", "Геноцид продолжается… Слава "ДНР"", "Скоро сами будем просить Украину вернуться, надоело так жить, уже предел", - пишут жители ОРДЛО в соцсетях.
Ранее стало известно, что жители оккупированной территории Донецкой области выходят на митинги с требованием погасить перед ними задолженности по зарплате.
Как сообщил журналист Денис Казанский, в "ДНР" работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.
Также стало известно, что в ОРДО оккупационные администрации РФ и НВФ "ДНР" вслед за запретом украинского языка хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.
Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.