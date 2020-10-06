Жизнь в "Л/ДНР" оказалась не такой, как обещали

Жители ОРДО пожаловались на жизнь при оккупационных властях

Свое негодование в сложившейся ситуации жители Донецка высказали в соцсетях, передает Диалог.ua.

Люди жалуются на зарплаты, которые либо не выплачивают, либо уменьшают до грабительских сумм.

"Нищета кругом, безнадега, и кто теперь будет уверять, что Украина нас "убивала"? Ситуация сегодня уж точно не в пользу "ДНР", - приводят СМИ слова жителей "ДНР".

Наиболее плачевная ситуация сейчас у шахтеров и работников образования.

"Ожидали одно, а получили полный п... Выживаем, а не живем", "Геноцид продолжается… Слава "ДНР"", "Скоро сами будем просить Украину вернуться, надоело так жить, уже предел", - пишут жители ОРДЛО в соцсетях.

Ранее стало известно, что жители оккупированной территории Донецкой области выходят на митинги с требованием погасить перед ними задолженности по зарплате.

Как сообщил журналист Денис Казанский, в "ДНР" работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.

Также стало известно, что в ОРДО оккупационные администрации РФ и НВФ "ДНР" вслед за запретом украинского языка хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.

Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.