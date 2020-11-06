Бывший народный депутат Украины, политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко прокомментировал недавние решение президента Владимира Зеленского касательно увольнения судей КСУ

По его словам, глава государства не имеет права убирать с должностей всех судей.

Соответствующее видео опубликовали на канале "Politeka Online" в YouTube.

Экс-нардеп Николай Томенко считает, что невозможно лишать полномочий всех судей КС, так как там сидят люди, которые нормально выполняют свои обязанности. Политик подчеркнул, что это самостоятельные люди, которых выбирали согласно квотам.

Также украинский политик и бывший народный депутат упомянул решение Конституционного Суда касательно узурпации, на то время, главы государства Виктора Януковича.

"Тогда речь шла только про судей, назначенных по квоте Верховной Рады. То есть, Верховная Рада вернулась к своим судьям и 5 поменяла", - вспоминает украинский политик.

Кроме того, Томенко напомнил украинцам времена, когда в главном кресле страны сидел Петр Порошенко. Тогда в Конституции нашей страны было написано, что финансирование Конституционного Суда происходит отдельной строкой. По его словам, в документе также было указано, что это происходит по представлению главы суда.

Николай Томенко также удивил украинцев размером финансирования КСУ. Он сообщил, что на работу этого суда тратится примерно 1 миллиард гривен. В связи с этим, как утверждает Томенко, судьи "живут, как вареники в сметане", получая взятки.

"Члены Конституционного Суда – очень падкие на взятки. А когда принималось решение о досрочных выборах парламента, части судей пообещали, что будут не снимать, а часть судей получила за это взятки", - раскрыл неизвестные факты о судьях Конституционного Суда политик Николай Томенко.

Напомним, что политик Николай Томенко прокомментировал принятый законопроект про бюджет на 2021 год.

Как сообщала Politeka, под стенами КСУ в Киеве прошел громкий митинг из-за отмены электронного декларирования судей.

Также Politeka писала, что Дмитрий Снегирев рассказал, кто стоит за скандальными решениями КСУ.