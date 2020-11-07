Мать жены Петра Порошенко Людмила Переведенцева находится в крайне тяжелом состоянии



Как передает Politeka.net, об этом нардеп и пятый президент Украины сообщил в эфире шоу "Свобода Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы)



Нардеп возмутился подготовкой страны ко второй волне эпидемии.

"У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которой вы сейчас здесь грузите телезрителей...", - заявил Порошенко.

Политик подчеркнул, что должны приниматься шаги для предотвращения таких случаев.

"Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжелобольным пациентам с позиции статистики".

Отметим, что опасным вирусом уже успели переболеть многие украинские политики, включая самого Петра Порошенко, нынешнего президента Владимира Зеленского и его жену, а также Юлию Тимошенко и многих нардепов.

Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "Провоцирует и подбивает военных к...".

Как сообщала Politeka, Порошенко отличился странным обращением к украинским военным.

Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы негодуют.











