Мать жены Петра Порошенко Людмила Переведенцева находится в крайне тяжелом состоянии

Как передает Politeka.net, об этом нардеп и пятый президент Украины сообщил в эфире шоу "Свобода Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы)

Петр Порошенко

Нардеп возмутился подготовкой страны ко второй волне эпидемии.

"У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которой вы сейчас здесь грузите телезрителей...", - заявил Порошенко.

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Политик подчеркнул, что должны приниматься шаги для предотвращения таких случаев.

"Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжелобольным пациентам с позиции статистики".


Отметим, что опасным вирусом уже успели переболеть многие украинские политики, включая самого Петра Порошенко, нынешнего президента Владимира Зеленского и его жену, а также Юлию Тимошенко и многих нардепов.

Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "Провоцирует и подбивает военных к...".

Как сообщала Politeka, Порошенко отличился странным обращением к украинским военным.

Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы негодуют.