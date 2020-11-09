В случае отставки Владимира Зеленского обязанности президента Украины, возможно, будет исполнять нынешний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Такое мнение высказал Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Видеоблогер подчеркнул, что законопроект Владимира Зеленского даже не выносили на рассмотрение в Верховной Раде. При этом, когда Дмитрий Разумков подал собственный законопроект в парламент, его сразу же вынесли на рассмотрение и голосование.

"Дмитрий Разумков выходит на политическую арену. Дмитрий Разумков становится самостоятельной фигурой. Если вдруг такая ситуация, что Зеленский подает в отставку, обязанности президента будет исполнять Дмитрий Разумков. Вот, в чем красота", - заявил видеоблогер Сергей Корнак.

Блогер буквально "осыпал" комплиментами Дмитрия Разумкова, подчеркнув, что тот очень даже хорошо провел предвыборную кампанию украинского президента. Более того, Корнак считает Разумкова очень интеллигентным и образованным, который "нарабатывает свой политический стиль".

"Никакие зашквары, никуда он не лезет. Все, что происходит в Верховной Раде, зависит от спикера. Он решает, какой мы будем обсуждать законопроект, какой дадим народа, а какие просто похороним", - подчеркнул видеоблогер, объясняя, какова роль Разумкова в украинском парламенте.

Для того, чтобы понимать, как украинцы относятся к спикеру ВРУ, Корнак попросил их проголосовать. Блогер обратился к подписчикам, чтобы те отметили, поддерживают ли они Дмитрия Разумкова в качестве политика.

"Я всех призываю, напишите, проголосуйте "за" или "против" Дмитрия Разумкова. Напишите, как вы к нему относитесь, как вы видите его будущее? Что он из себя представляет, как человек? Потому что это важно", - обратился к зрителям Сергей Корнак.

В конце видео блогер призвал украинских граждан, чтобы они выбрали того политика, который будет получать огромную поддержку от обычного народа.

Напомним, что блогер Сергей Корнак рассказал, сколько процентов украинцев поддерживают Владимира Зеленского.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак прокомментировал принятый депутатами бюджет на следующий год.

Также Politeka писала, что видеоблогер Сергей Корнак "вскрыл" космические заработки партии "Слуга народа".