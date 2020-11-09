Видеоблогер и политический аналитик Сергей Корнак обратился к украинцам и попросил их проголосовать, поддерживают ли они президента страны Владимира Зеленского

Блогер признался, что результаты голосования сильно его удивили, поскольку Зеленского поддерживают аж 42% подписчиков.

Соответствующее видео Сергей Корнак опубликовал на своем канале в YouTube.

На днях видеоблогер прокомментировал период правления Владимира Зеленского, который находится у власти уже 1,5 года. По словам Корнака, президент не выполнил много обещаний, хотя еще перед тем, как он стал главным человеком страны, ему доверяли аж 73% граждан.

Сергей Корнак обратился к зрителям и своим подписчикам, чтобы те написали, верят ли они сейчас украинскому президенту. По словам блогера, на сегодняшний день Владимиру Зеленскому верят аж 42%, что очень его удивило.

"Я сначала был в шоке, думаю, что творится с нашей страной, когда 42% поддержки президента. Откуда они берутся, что это за люди? Кто живет так хорошо в этой стране? У меня не укладывается это в голове", - с удивлением спросил Сергей Корнак.

Кроме того, блогер проанализировал сферу налогообложения в нашей стране, связав ее с коронавирусом. По его словам, пандемия китайской болезни показала всю прелесть налогообложения.

"У нас - не страна, у нас – мачеха, которая своих же детей гнобит. Аренды не уменьшились, наоборот, не нравится – сваливай. Налоги никто не отменил", - добавил видеоблогер Сергей Корнак.

Блогер обратил особое внимание на самую актуальную тему на сегодняшний день – тему пандемии коронавируса. По его словам, сейчас нет возможности лечь в больницу, поскольку они все переполнены, а новые никто не открывает.

"Госпитали развернуть невозможно, это не просто на стадионе коек наставить", - подчеркнул Сергей Корнак.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак раскрыл украинцам всю правду о судьях КСУ.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак рассказал украинцам, кем являются политики на самом деле.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак сделал заявление касательно коммунальных тарифов.