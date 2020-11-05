Один из самих эмоциональных и совершенно нескромных видеоблогеров, а также политический обозреватель Сергей Корнак "достал скелеты из шкафа" партии "Слуга народа" и рассказал, сколько она зарабатывает

Блогер сказал, что партия главы Украины Владимира Зеленского получает в конвертах от 10 до 60 тысяч долларов в месяц.

Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале в YouTube.

По словам известного блогера, такую огромную зарплату партии Владимира Зеленского выплачивает украинский олигарх. Корнак объяснил, откуда у партий Украины такие огромные деньги в кошельках.

"Там сидят попки, фунты, которые в своей жизни не значат ничего, ноль на палочке. Поэтому их и набирали, это была тонкая игра", - заявил видеоблогер Сергей Корнак.

После этой неожиданной для украинцев информации, блогер вспомнил, что в стране проходило новое голосование. Тогда же, по словам Корнака, результаты голосования показали, что в парламент были набраны "чистые попки и терпилы".

По словам Сергея Корнака, в Верховную Раду Украины набрали совершенно случайных людей. Всем им, как утверждает видеоблогер, выдали космические деньги, чтобы те сидели и молчали.

"Все эти деньги – наши с вами. Это деньги, которые воруются с бюджета, и потом раздаются "слугам народа", чтобы иметь возможность воровать с бюджета. Бешеные деньги, нулевые люди", - нескромно объяснил украинцам Сергей Корнак.

Затем блогер затронул тему с коронавирусом и рассказал, сколько граждан за прошедшие сутки заразились. По его словам, китайский недуг "подкосил" аж 9800 тысяч украинских граждан.

Кроме того, не обошел стороной он и Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот якобы все знает и делает осознанно. По словам Корнака, президент хочет сократить количество украинских граждан с помощью маленьких пенсий, коронавирусной инфекции и невозможностью трудоустройства.

Напомним, что политический обозреватель Сергей Корнак с резким заявленим обратися к Михаилу Саакашвили.

Как сообщала Politeka, в партии "Слуга народа" внесли законопроект об ограничении размера зарплат у наблюдательных советов госпредприятий.

Также Politeka писала, что политолог Андрей Золотарев объяснил, почему у партии "Слуга народа" неудачные результаты после выборов.