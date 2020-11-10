Политический видеоблогер Сергей Корнак призвал к роспуску Верховной Рады, дав резкую характеристику её фракциям

«Со слугами народа все понятно: рейтинги падают, люди они случайные, никто политикой не занимался. Но мы же понимаем и соотношение других сил. Конкуренция в ВР приняла мерзкие обороты», - говорит блогер.

Не более лестно высказался Корнак и о «Европейской солидарности». По его словам, лидер партии Пётр Порошенко стремится ухудшить положение страны, чтобы, обвинив в этом нынешнюю власть, победить на следующих выборах.

«Некоторые наши олигархи – это «русский мир». «Давайте дружить с Россией, вот Путин нам вакцину дал»... Бред. Мы уже жили в «русском мире», при Януковиче. Вот это максимально устраивающий президента РФ человек, при нем начальник СБУ был русским, министр обороны – русский, министр внутренних дел – русский. Вся структура была подчинена российской пропаганде», - продолжает разбор обозреватель.

«Батькивщину» он считает обычными приспособленцами, которые всё критикуют без какой-либо конструктивности, а если вносят предложения, то такие, которые никто не принимает.

Относительно партии «За будущее» обозреватель высказался так:

«Это новый проект Коломойского, в который, кроме денег, Игорь Валерьевич мало что может вложить. Будущего у них нет, как только финансирование прекратиться, все разбегутся».

Вот почему, по мнению Сергея Корнака, Верховную Раду нужно распустить и переизбрать как можно скорее. Хуже от этого точно не станет.

«Во всяком случае, любые перевыборы – это шанс для нормальных людей попасть в Верховную Раду», - подытожил видеоблогер.

Ранее он оценил рост спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова как политика.

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