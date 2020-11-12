У президента Украины Владимира Зеленского ответили на "давление" судей и назвали главу КСУ "неадекватным"

В часности, представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что он не влиял на поведение судей КСУ и не оказывал на них никакого давления, передает УНН.

Он признал, что общался с ними, но влияния на них не имеет и о решении по декларациям никто не знал, пока не стало слишком поздно.

При этом он отметил, что считает главу КСУ Александра Тупицкого "не совсем адекватным".

"Я общаюсь со всеми судьями нормально, кроме председателя (Александра Тупицкого – прим. ред.). Я считаю его не совсем адекватным, а с другими – рабочие отношения", – добавил представитель президента в КСУ.

Также Вениславский подчеркнул, что заседания КСУ являются закрытыми и посторонние там не могут присутствовать.

"Как можно говорить такие глупости? Заседание КСУ является закрытым, и на него никто зайти не может. И чтобы кого-то спровоцировать покинуть заседание, нужно быть там физически присутствовать", – подытожил он.

Напомним, что в Конституционном суде Украины пожаловались на "блокировку" их работы и заявили, что власти якобы нужен "ручной и послушный орган конституционной юрисдикции". В суде считают, что народные депутаты якобы в манипулятивной форме обсуждали решения КСУ.

Напомним, что "бездомный" судья КСУ Слиденко два года не декларировал никакой недвижимости.

Как сообщала Politeka, у судьи КСУ нашли поместье "английского лорда", кадры роскоши.

Также Politeka писала, что член КСУ Игорь Слиденко внезапно пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.