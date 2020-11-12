Карантин выходного дня приведет к разрушению бизнеса, а также падению экспорта и импорта

Лидер партии "Рідна країна" и украинский политик Николай Томенко в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что нужно было делать правительству, вместо того, чтобы вводить карантин выходного дня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Кабмин должно составить определенный протокол с необходимыми ограничениями, которые должны будут соблюдать все в стране. Он считает, что правительство не сможет обеспечить карантином выходного дня всех гражданам.

"Это абсурд, не нужно закрывать, а просто ограничить и сказать, что такое-то количество, а если мы увидели, что количество такое больше, то мы вас оштрафовали или закрыли. Нет в сельских школах возможности на высоком уровне проводить дистанционное обучение", - отметил украинский политик.

Поэтому он рекомендует расписать все по роду деятельности и количеству людей, и соблюдать это. По его мнению, необходимо составить четкие правила, которых будут придерживаться, причем, как граждане нашей страны, так и вся власть.

"Нужно наказывать всех. В моем доме у меня заболели люди на одном из этажей и часть членов этих семей, которые заболели, они говорит: "Мы ж не заболели". Они не просто ходят, они без масок ходят. Я ж не буду идти драться к ним и рассказывать", - подчеркнул Николай Томенко.

Украинский политик считает, что если люди заболели, им нужно придерживаться определенных ограничений. Он также уверен, что на сегодняшний день нужно контролировать предписания, нежели утвердить жесткие предписания, которые никто выполнять не собирается.

Напомним, что украинский политик Николай Томенко прокомментировал решение Владимира Зеленского уволить судей КСУ.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будет ездить общественный транспорт в Одессе и области во время карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак высказал свое мнение касательно карантина выходного дня в Украине.