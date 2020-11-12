Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко попрощался со своей тещей, которая умерла после заболевания коронавирусом
Как передает Politeka, об этом Порошенко написал на своей странице в соцсети.
Так, лидер "Евросолидарности" поблагодарил всех за поддержку и опубликовал фото с похорон матери Марины Порошенко - Людмилы Николаевны.

"Спасибо всем, кто пришел попрощаться с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память..." - написал Порошенко.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что на церемонии прощания присутствовали только самые близкие родственники матери Марины Порошенко.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 ноября, умерла мать бывшей первой леди Марины Порошенко.

Также Порошенко рассказал, что в этом году они с женой осиротели - в июне умер его отец, а в июле - отец Марины.

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Следует также отметить, что ранее в эфире одного из политических ток-шоу Порошенко эмоционально комментировал ситуацию с коронавирусом в Украине, отметив, что сейчас от этой болезни умирает его теща.

Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "провоцирует и подбивает военных к...".

Как сообщала Politeka, Порошенко отметился странным обращением к украинским военным.

Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы возмущаются.