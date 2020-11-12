Ранее сообщалось, что во вторник, 10 ноября, умерла мать бывшей первой леди Марины Порошенко.
Также Порошенко рассказал, что в этом году они с женой осиротели - в июне умер его отец, а в июле - отец Марины.
Бесстыжая Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная»
Жгучая "невеста" Харламова эффектно разделась, показав идеальные изгибы: "Что же ты делаешь?"
Русская Кардашьян сверкнула аппетитными "персиками" в королевском декольте: "Моя любовь"
Роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех"
Следует также отметить, что ранее в эфире одного из политических ток-шоу Порошенко эмоционально комментировал ситуацию с коронавирусом в Украине, отметив, что сейчас от этой болезни умирает его теща.
Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "провоцирует и подбивает военных к...".
Как сообщала Politeka, Порошенко отметился странным обращением к украинским военным.
Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы возмущаются.