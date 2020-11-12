Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко попрощался со своей тещей, которая умерла после заболевания коронавирусом

Как передает Politeka , об этом Порошенко написал на своей странице в соцсети.

Так, лидер "Евросолидарности" поблагодарил всех за поддержку и опубликовал фото с похорон матери Марины Порошенко - Людмилы Николаевны.

"Спасибо всем, кто пришел попрощаться с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память..." - написал Порошенко.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что на церемонии прощания присутствовали только самые близкие родственники матери Марины Порошенко.