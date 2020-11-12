Владимир Зеленский прямо из больницы рассказал о своем самочувствии и о том, как протекает его болезнь

Недавно стало известно, что президент Украины заразился китайским вирусом. Сразу после получения положительного теста он ушел на самоизоляцию и сообщил, что чувствует себя нормально, однако позже стало известно, что его и главу Офиса Президента Андрея Ермака положили в изолированные палаты больницы «Феофания».

Вечером 12 ноября Зеленский записал видеообращение к украинцам, которое появилось на его странице в Фейсбук.

Так, президент подчеркнул, что продолжает чувствовать себя хорошо.

«Чувствую я себя достаточно хорошо. Спасибо, кстати, думаю большая заслуга это именно ваша поддержка… Третий день я пребываю на самоизоляции. Но я не самоизолировался от работы и работаю дистанционно. Органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. У меня в эти дни проходят совещания, важные телефонные разговоры», - рассказал Зеленский.

Отметим, что в палате в Феофании для президента оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. Для этого установлена спецсвязь. Известно, что сейчас у президента и главы Офиса Президента стандартный график работы. Единственным ограничением для них стала изоляция. Напомним, что у обоих политиков китайский вирус был подтвержден 9 ноября.

Добавим, что стоимость пребывания в палате государственной киевской больницы "Феофания" для больных коронавирусной инфекцией составляет минимум 7800 гривен в сутки. Эта сумма не по карману очень многим украинцам.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".

Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".

Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".