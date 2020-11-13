С такими родственниками и врагов не надо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинцев, которые не испытывают симпатии к россиянам, «антителами»

Об этом он заявил в интервью каналу «RT Россия», передает Politeka.net.

Так, по его словам, нормализация отношений между двумя странами – только вопрос времени. Другого сценария в Кремле не рассматривают.

«Мы по-прежнему считаем, что мы остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими. Но все-таки за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе», – заявил Песков.

Более того, он дал свое определение украинцам, которые отстаивают независимость и мечтают прогнать российских оккупантов с Крыма и Донбасса.

«Мы не думаем, что это такой долгосрочный «антироссийский иммунитет», нет, он не может быть долгосрочный. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные русофобские тела пройдут быстро. Недавние выборы и итоги этих местных выборов как раз и показали, что антитела не такие сильные уже», – заявил он.

«Лучше быть сиротой, чем иметь таких родственников», «Русские, усач, – это русские, а украинцы – это украинцы. Родня у тебя во Франции живёт, жена бывшая и дочь. И то, пока их оттуда не выкинули», «Это тоже самое, если в твоей двушке отберут комнату и будут орать в ванной «верните воду, ф*шисты»», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Песков ушел от конкретного ответа на вопрос о российских миротворцах на Донбассе.

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва», – сказал он журналистам.

Напомним, Россия обвинила Украину в "насильственной украинизации" граждан.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

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