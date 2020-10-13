В РФ пожаловался на работу комиссара Совета Европы по правам человека из-за проблем с защитой прав русскоязычного населения в Украине
Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве уверены, что в Украине "власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов русскоязычного населения страны".
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"Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны", - говорится в сообщении.
В МИД РФ также подчеркнули, что у них появились якобы доказательства "насильственной украинизации всех сфер жизни общества".
Ранее мы сообщали, что советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский».
"Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», — отметил нардеп.
Также мы сообщали, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал скандальное заявление о Донбассе и Крыме.
В частности, он заявил, что "проблемы Крыма" якобы не существует. В то же самое время спикер Кремля заявил, что россияне якобы готовы помогать в решении "проблемы Донбасса"
Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.
Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.