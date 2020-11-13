Александр Лукашенко, объявивший себя президентом Беларуси, резко раскритиковал Владимира Зеленского из-за позиции по выборам в его стране

В то время как в Беларуси уже который месяц не стихают протесты против действующей власти, а легитимность Лукашенко не признается в Европе и ряде других стран мира, белорусский политик продолжает выступать со скандальными заявлениями, время от времени упоминая в них и Украину. Фрагмент его нового интервью появился на странице «Пул первого» в Фейсбук.

Так, Лукашенко прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который фактически отказался признавать его действующим главой государства, пообещав обращаться к Лукашенко только по имени, без указания должности.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», - возмутился Лукашенко.

Он также добавил, что украинский президент лишился доверия своего народа, о чем свидетельствует его рейтинг.

Лукашенко также прокомментировал тот факт, что Украина поддержала западные санкции против его чиновников.

«Все эти виляния президента Зеленского - это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас - и Володя Зеленский на это бы не пошёл», - заявил политик.

Такую позицию украинского правительства он назвал «недостойной».

Отметим, что сейчас Владимир Зеленский находится в больнице после положительного теста на китайский вирус. При этом он рассказывал, что чувствует себя нормально.

Напомним, Лукашенко отдал фатальный приказ: "С сегодняшнего мы дня в плен никого не берём".

Как сообщала Politeka, Лукашенко решил отомстить белорусам, уехавшим на заработки: «Позеленели глаза от валюты».

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