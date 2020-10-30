Президент Беларуси Александр Лукашенко разразился жесткими угрозами в адрес протестующих против его избрания и фальсификации результатов выборов

Он на встрече с коллективом МВД Беларуси прямым текстом заявил, что теперь любой, кто притронется к силовикам, понесет наказание моментально, передает Politeka.net со ссылкой на видео в соцсетях.

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём. Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда, как минимум, без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов – будем действовать», – категорично ответил политик.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко окончательно вышел из себя и призвал Киев не вмешиваться в дела Беларуси, а Польше и Литве пригрозил «ответом» в случае их потенциальной военной интервенции.

Заявление нелегитимный президент страны сделал 29 октября во время заседания по кадровым вопросам. Он решил пересказать свой телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео.

Мы также сообщали о том, что белорусский народ запугивают "ужасными последствиями" революций, чтобы они не пытались идти против власти. Для этого используют украинцев, которые покинули оккупированные районы Донбасса и живут сейчас в Беларуси.

Напомним, Лукашенко окончательно вышел из себя, пригрозив Украине и Польше.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка.

Также Politeka писала, Путин наметил новое будущее для президента Беларуси.