Никого "упрашивать", по словам Лукашенко, в Беларуси не будут

Лукашенко заявил, что против Беларуси развернулась "террористическая война"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на белорусское издание "БелТА".

Так, Александр Лукашенко, который все еще формально занимает пост президента Беларуси, прокомментировал общенациональную забастовку граждан своей страны.

По его словам, в настоящее время "против Беларуси развернута уже не информационная, а террористическая война по всем направлениям".

Лукашенко подчеркнул, что уже есть случаи блокирования автоматики и замыкания рельсов на железной дороге, что может привести к крушению поездов и гибели людей. В этом белорусский лидер обвиняет "организованные преступные группировки". Он также заявил, что участники протестов уже "перешли красную черту".

"Власть должна реагировать, когда проходит "красная линия". Только тогда она чего-то стоит", - отметил он.

Также Лукашенко в своей речи заявил, что не надо никого "просить и уговаривать".

"Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", - заявил Лукашенко.

Он призвал родителей студентов и школьников убрать своих детей с улиц.

"А с остальными мы будем разбираться. По всей строгости закона", - добавил Лукашенко.

Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка: "никто не будет работать на режим".

Также Politeka писала, что Светлана Тихановская огорошила высказыванием относительно Украины.