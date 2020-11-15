"Не верит ни нашей статистике, ни нашим словам о реформах. Мы снова в статусе просителей, статусе "а пустите пожалуйста", - пояснил он.





По словам режиссера, эта ситуация продлится еще минимум год.

"Когда Европа получит бесплатные вакцины - и поголовно вакцинуєтся, у нас опять будут врать о чемпионстве борьбы с ковидом. А дальше - все это де-юре без виз, а де-факто - фиг вам, а не Европа - просто перейдет в привычный порядок дня. Непростые времена... Жаль потерянного времени - и не только на границе", - подытожил Степаненко.