После окончания мировой пандемии Украина останется без безвизового режима со странами Европы
Как передает Politeka.net, таким мнение поделился участник АТО и режиссер Евгений Степаненко на своей страничке в Facebook.
По его словам, приходящее на украинской границе говорит о многом.
"Что бы ни говорили в официальных релизах, как по мне, безвиз для Украины - все. Стоят автобусы по 3-5 суток, бусики заворачивают поголовно - не имеет значения, что стояли они 2-3 суток в очереди. Личные авто - очередь которая не движется в 130-150 машин. Машины стоят по 20-30 часов на границе.", - рассказал режиссер.
Степаненко считает, что причиной трудностей пересечения границы в период пандемии является недоверие европейских стран к Украине.
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Стоит отметить, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в одном из интервью заявила, что сейчас на всех уровнях угрозы отмены безвиза нет.
Напомним, слухи об отмене безвиза для Украины со странами Европы возникли на фоне скандального решения Конституционного Суда.
Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" рассказал, как связана отмена безвизового режима со скандалом с КСУ.
Как сообщала Politeka, ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, кому выгодно принятие скандального решения в КСУ.
Также Politeka писала, что член КСУ Игорь Слиденко внезапно пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.