Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко внезапно поменяла имидж и произвела фурор в Верховной Раде

На метаморфозы во внешности политика обратило внимание издание «Страна.ua».

Судя по опубликованным фото, 59-летняя народный депутат сменила прическу, и вместо собраных в хвост волос пришла с завитыми локонами.

Журналисты предполагают также, что Юлия Владимировна увеличила губы, поскольку они выглядят более пухлыми, и сделала подтяжку на лице.

Обновленный образ Тимошенко дополнила очками в темной оправе округлой формы.

В таком виде депутат появилась на заседании Согласительного совета Рады в понедельник.

В сети уже отреагировали на новую внешность политика.

«Лечили от ковида, а подтянулась кожа лица! Резюме - не бойтесь вируса, от него молодеют лет на 20! 😆😆😆», «А говорят вирус монстр! Вы только посмотрите, как помог человеку измениться, помолодеть, так что не стоит бояться этой болезни!», «и улыбка становится всё шире и шире», «Это как вирус на пользу пошёл??? Это только обычные люди , за последние копейки, борются с болезнью, да и не у всех получается – ВЫЖИТЬ», – пишут в комментариях.

Как известно, в октябре Юлия Тимошенко переболела китайским вирусом. Болезнь также не обошла стороной ее близких.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, которые сейчас находится в США, поделился снимком на берегу Атлантического океана и удивил сограждан своей внешностью.

Как можно заметить на фотографии, он заметно прибавил в весе, чего не может скрыть даже объемная толстовка.

Напомним, Тимошенко подкосил китайский вирус: что известно на данный момент.

Также Politeka писала, что роковое совпадение: Елену Кравец из "Квартал 95" и Юлию Тимошенко настигла одна беда.

Как сообщала Politeka, китайский вирус у Тимошенко подтвердился, стало известно о ее состоянии: "к сожалению...".