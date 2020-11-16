Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко внезапно поменяла имидж и произвела фурор в Верховной Раде
На метаморфозы во внешности политика обратило внимание издание «Страна.ua».
Судя по опубликованным фото, 59-летняя народный депутат сменила прическу, и вместо собраных в хвост волос пришла с завитыми локонами.
Журналисты предполагают также, что Юлия Владимировна увеличила губы, поскольку они выглядят более пухлыми, и сделала подтяжку на лице.
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Обновленный образ Тимошенко дополнила очками в темной оправе округлой формы.
В таком виде депутат появилась на заседании Согласительного совета Рады в понедельник.
В сети уже отреагировали на новую внешность политика.
«Лечили от ковида, а подтянулась кожа лица! Резюме - не бойтесь вируса, от него молодеют лет на 20! 😆😆😆», «А говорят вирус монстр! Вы только посмотрите, как помог человеку измениться, помолодеть, так что не стоит бояться этой болезни!», «и улыбка становится всё шире и шире», «Это как вирус на пользу пошёл??? Это только обычные люди , за последние копейки, борются с болезнью, да и не у всех получается – ВЫЖИТЬ», – пишут в комментариях.
Как известно, в октябре Юлия Тимошенко переболела китайским вирусом. Болезнь также не обошла стороной ее близких.
Ранее мы рассказывали о том, что бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, которые сейчас находится в США, поделился снимком на берегу Атлантического океана и удивил сограждан своей внешностью.
Как можно заметить на фотографии, он заметно прибавил в весе, чего не может скрыть даже объемная толстовка.
Напомним, Тимошенко подкосил китайский вирус: что известно на данный момент.
Также Politeka писала, что роковое совпадение: Елену Кравец из "Квартал 95" и Юлию Тимошенко настигла одна беда.
Как сообщала Politeka, китайский вирус у Тимошенко подтвердился, стало известно о ее состоянии: "к сожалению...".