Страшно представить, что они дальше придумают...

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте четвертого президента Украины Виктора Януковича

Об этом стало известно из трансляции заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября. Речь идет о деле разгона Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Фрагмент видео появился на странице Судової влади в Україні в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Апелляционную жалобу защитников удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство следователя и применена мера пресечения в виде содержания под стражей отменить. Назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", – говорится в решении, которое зачитала судья на заседании Киевского апелляционного суда 16 ноября.

Напомним, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

Напомним, Песков раскрыл, что творится с экс-президентом Януковичем.

Как сообщала Politeka, новое решение суда в деле Януковича, Матиос сообщил первые детали.

Также Politeka писала, что приближенным к Януковичу в НБУ сделают миллионные выплаты.