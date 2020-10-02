Київський Апеляційний суд залишив у силі вирок екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про держзраду

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі колишній заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос, передає Politeka.

Нагадаємо, Януковича, який за непідтвердженими даними знаходиться зараз в Ростові (Російська Федерація) заочно засудили на 13 років позбавлення волі.

Оболонський районний суд Києва наприкінці січня минулого року виніс Януковичу обвинувальний вирок у справі про держзраду і заочно призначив йому покарання.

"Вирок Оболонського райсуду екс-президенту Януковичу за державну зраду Апеляційний суд Києва залишив без зміни! Екс-президент засуджений! Вирок набув законної сили! Державне публічне обвинувачення підтримане військовим прокурором Русланом Кравченком та Максимом Кримом!",- написав Матіос, додавши, що "військова прокуратура під час війни ліквідована Рябошапкою, Богданом і монофракцією партії "Слуга народу" в серпні 2019 на п'ятий рік війни".

Також екс-заступник генпрокурора України показав відповідну постанову суду.

Раніше ми писали, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий був прихистити Віктора Януковича під час Революції Гідності, він зідзвонювався з президентом втікачем і підтримав його.

"Я його підтримував під час Майдану, відверто вам кажу, тому що я не хотів, щоб революція ця відбулася. Я йому розписав все, що буде", - сказав президент Білорусі.

Лукашенко також пробачив Януковича за інцидент з візитом до Чорнобиля, коли тодішній український президент не пустив білоруса в Україну.

"Я йому пробачив все. Коли він мене запросив до Чорнобиля на нараду, а потім Захід на нього натиснув... Ну що там Лукашенко... він відмовився приймати мене в Україні, а коли я сказав, що не потребую ні в яких дозволах, щоб прилетіти до себе додому в Україну і наказав поставити літак для зльоту, він закрив проліт для мого літака. Я йому все пробачив", - сказав він.

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