НБУ доведеться заплатити банку, який пов'язують з Віктором Януковичем

Так, був позов ТОВ " ПРОМИСЛОВА інноваційна компанія "(мажоритарний власник Радикал Банку) до НБУ і вирішено стягнути з відповідача 128,9 млн грн, передає "Хвиля".

Компанія-позивач заявляла, що їй як акціонеру банку було завдано збитків через позбавлення корпоративних прав після віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних.



Зазначимо, що Радикал Банк був задіяний у сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн. У 2013 році банк почав обслуговувати співробітників скандальної компанії "Танталіт".

Деякі акціонери та посадові особи банку були пов'язані з групою Межигірських фірм, а вже 2014 році, в Межигір'ї виявили документи, які свідчили про зв'язок радикалів з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Нагадаємо, що 70-річний екс-президент Віктор Янукович навіть через шість років після втечі з України побоюється за своє життя.

Перед кожним виходом в публічні місця він вдається до допомоги гриму. Подробиці життя в РФ колишнього президента України розповів колишній нардеп Михайло Добкін.

"Віктор Федорович для того, щоб відвідувати публічні місця, користується найсучаснішими розробками для того, щоб гримуватися до невпізнання. Фактично, до такої міри, щоб перебуваючи поруч, в двох-трьох метрах, людина, яка його дуже добре знає, його не впізнав", - поділився політик.

Нагадаэмо, Азаров зізнався, як йому насправді живеться у Путіна.

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