Благодаря генеральному прокурору Ирине Венедиктовой украинцы видят, что коррупция в высших чинах продолжает оставаться актуальной проблемой в Украине

Как пишет Хвиля, об этом рассказывает в своем видеоблоге экс-глава комитета Рады по борьбе с коррупцией Егор Соболев. Соболев привел два красноречивых примера. В частности, недавно супруг Венедиктовой Денис Колесник "запустил стартап", на который его супруга "с профессиональной стороны" не прорегировала несмотря на публичный скандал.

Также Соболев напомнил, что 2 месяца назад журналисты "Схем" сообщили: Офис Генерального прокурора отказал НАБУ в начале производства по факту сообщения о том, что замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон якобы требовал у руководителя агропредприятия взятку в 40 млн грн.

"Что случилось после этого? А ничего. Халимон остался заместителем главы "слуг народа", официальным представителей в Черниговской области. Он сейчас там большинство формирует в областном совете после местных выборов", - заявил он.

Как отметил Егор Соболев, поддержка Владимира Зеленского на президентских выборах была связана с надеждами украинцев на прекращение коррупционных схем, но они остались.

"В результате надежды людей сменяются разочарованием. Как видно из последней социологии: снова начинают расти рейтинги политических сил, которые возглавляются старыми коррупционерами. Потому что люди говорят себе: а что, собственно, изменилось - те тоже крали, но хоть что-то делали, какая разница?" - констатирует экс-политик.

Напомним, СМИ рассказали о новом сайте, где собраны скандальные материалы о генпрокуроре Венедиктовой.

Как сообщала Politeka, ЦПК обратился к Венедиктовой: нардеп Дубинский подозревается в легализации преступных денег и неуплате налогов.

Также Politeka писала, что против Порошенко внезапно закрыли дела.