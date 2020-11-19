Украина заблокировала резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма на Третьем комитете Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Фейсбуке.
Не поддержали этот проект и абсолютное большинство стран Европы, включая все государства ЕС.
Как отметили в ведомстве, Россия в проекте резолюции умолчала один немаловажный факт:
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«Завершение Второй мировой войны не стало окончательной победой над тоталитарными идеологиями, а одним из ее результатов было, наоборот, порабощения отдельных европейских народов и укрепления коммунистического тоталитарного режима, который несет ответственность за многочисленные массовые преступления, включая геноциды, депортации, репрессии».
Кроме того, в публикации акцентируется внимание и на том, что нынешняя Россия оправдывает подписание пакта Молотова-Риббентропа, давшего «зеленый свет» нацистскому и коммунистическому режимам для реализации их агрессивных планов по распределению Европы.
Не упоминается там и о массовом терроре в СССР, породившем «врагов народа», Голодоморе 1932-1933 годов, депортации крымских татар в 1944 году и др.
Однако РФ не осуждает коммунистический режим, героизирут образ Сталина и способствует шовинизму и ксенофобии в обществе.
«Жаль, но в этом году российская сторона пошла еще дальше и сделала попытку превратить документ ГА ООН на героизацию коммунистического и советского прошлого, в частности сталинского режима, добавив к проекту положения о защите их символики», – добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что в ООН поддержали проект резолюции по правам человека в Крыму. Самое интересное, что Армения проголосовала против признания оккупации полуострова. На нее не повлияли даже события в Нагорном Карабахе.
Напомним, РФ разместит ядерные боеголовки в Крыму, в ООН предоставили доказательства.
Как сообщала Politeka, США разместит мощную военную поддержку в Польше, заявление Дуды.
Также Politeka писала, что стали известны последствия российского договора по Карабаху для Украины.