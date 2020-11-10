Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал военное соглашение с США

Согласно соглашению на территории Польши будут дислоцированы тысяча американских военных. Об этом сообщает Reuters.

Размещение американских военных в Польше призвано укрепить военное присутствие на восточном фланге НАТО в ответ на растущую напористость России.

При этом Дуда заявил, что на отношения Варшавы и Вашингтона не должны повлиять выборы в США. Он также уточнил, что всего в Польше будет размещено около 5,6 тысячи американских военных.

"Выполняя наши задачи в области польской политики и польско-американских отношений, мы действуем спокойно, в том числе ратифицируя это соглашение, ожидая, пока новоизбранный президент Соединенных Штатов принесет присягу", - сказал Дуда.

Также об отсутствии связи между ратификацией военного соглашения и выборами в США заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Также ранее сообщалось, что недавно переизбранный президент Польши Анджей Дуда стал "жертвой" пранкеров, выдав любопытные мысли, думая, что общается с Генсеком ООН.

Один из пранкеров представился Генсеком ООН и спросил Дуду, как в Польше обстоят дела с эпидемией китайского вируса. Тот рассказал, что ситуация находится под контролем. А вот ответ об источнике распространения огорошил. По словам Дуды, одной из причин могут быть украинские заробитчане.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда ошеломил заявлением о России.

Как сообщала Politeka, США перебрасывают мощную военную силу к Украине и Польше.

Также Politeka писала, что в Польше нашли замену "Северному потоку-2", в российском газе нет нужды.



