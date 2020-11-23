Для Петра Порошенко выборы мэра во Львове были последним шансом самоутвердиться

Такое мнение высказал видеоблогер, предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Так, во Львове состоялись выборы мэра, победителем которых стал Андрей Садовой, ранее занимавший должность городского главы. Блогер Сергей Корнак рассказал, что эти выборы означали для бывшего президента страны Петра Порошенко, который сейчас всеми силами пытается вернуть себе власть.

"Это было не соревнование двух людей, например, действующий мэр Львова Садовой и его оппонент Синютка. Синютка – это человек Порошенко, он был замом у Садового, и Порошенко пожелал сделать его мэром Львова. Что такое Львов для Порошенко? Это единственный город, в котором Порошенко победил на выборах президента", - отметил Сергей Корнак.

Кроме того, предприниматель считает, что Порошенко "является абсолютным злом, это человек, который ради власти готов похоронить все, что угодно". По словам Корнака, бюджет Порошенко сейчас составляет около 10 миллиардов долларов.

"Он награбил столько, что ему не потратить за свою жизнь. Казалось бы все, жизнь удалась, все в порядке, у него все хорошо. Но вот эти имперские амбиции, власть, почитание, целуй руку … Он спит и видит стать седьмым президентом", - заявил Корнак.

Также блогер подчеркнул, что выборы во Львове выиграл Андрей Садовой, набрав 68%, а для Петра Порошенко эти выборы были последним шансом самоутвердиться. Кроме того, он выразил надежду, что в Украине ко власти придет якобы человек, который будет думать о гражданах.

"Все изменится, мы выберем себе человека, который подумает о нас с вами и захочет попасть в историю. Не вляпаться в га*но, как предыдущие президенты, я считаю, что каждый из них должен сидеть в тюрьме за свои преступления", - считает блогер.

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