На закон о реформе СБУ уйдет всего несколько месяцев, а Владимир Зеленский еще в прошлом году говорил об этом

Такое мнение высказал видеоблогер, предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

По словам предпринимателя, еще полгода назад в парламент подали закон о реформе Службы Безопасности Украины. Блогер считает, что реформирования не будет, поскольку депутат, который написал этот закон, якобы не разбирается в этом.

"В разведке есть 2 направления: КГБ и ЦРУ. Мы все понимаем эффективность западных разведок. Да, они влазят, везде суют свой нос и так далее… И я вам скажу, эффективно суют. Английская, американская, израильская разведки – одни из самых сильных в мире, хорошо ведут свою деятельность", - подчеркнул видеоблогер и предприниматель.

Также украинский видеоблогер объяснил, чем занимаются в Службе Безопасности Украины.

"Чем занимаются СБУ? Внешней разведкой, внутренней разводкой, антитеррористической деятельностью и экономикой. То есть, это люди, которые доят бизнес. Мы все понимаем, что за всеми олигархами, зашкварами стоит хвост СБУ (КГБ). Ничего не изменилось, та же система", - подчеркнул Сергей Корнак.

Он заявил, что в Украине, Беларуси, Узбекистане и Казахстане, а также в РФ КГБ якобы внедряется во внутреннюю экономику страны. Также он вспомнил и обещания Владимира Зеленского касательно того, что он осуществит реформу СБУ.

"Сколько надо на написание закона? 2-3 месяца. Сколько надо проголосовать в Раде? Еще месяц. Нет, это пиарится, раздувается, размусоливается. Надежды уже нет, Зеленский не одумается, он – не лидер, он – актер. Если не будет реформ МВД, СБУ, ничего у нас не будет", - отметил блогер Сергей Корнак.

Напомним, что блогер и предприниматель Сергей Корнак рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Грузии.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак объяснил, сможет ли Владимир Зеленский найти финансы, чтобы рассчитаться с долгами Украины.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак рассказал, что Владимира Зеленского отправили на лечение в больницу, поскольку он не знает, как управлять страной.