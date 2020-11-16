Карантин выходного дня ввели для того, чтобы научить украинцев терпеть

Такое мнение высказал блогер и предприниматель, а также политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

По словам Корнака, 73% украинских граждан проголосовали за проект Владимира Зеленского, а теперь им якобы нужно научиться "терпеть, пока проект не угаснет".

"Зеленский, конечно, обаятельный, сам себя сделал, человек из народа… И мы повелись, а теперь надо терпеть, пока этот проект не угаснет. И нам через 3,5 года сделают еще один проект. Мы с вами люди, которые терпят. Терпение – хорошее слово", - отметил предприниматель.

Он сказал, что президент нашей страны говорил, что "он никому ничего не должен, он должен только маме с папой".. Кроме того, не обошел стороной Сергей Корнак и карантин выходного дня, который на днях ввели в нашей стране.

"Большего идиотства еще не было нигде. В Израиле весной ввели этот карантин, через 2 недели отменили.. Нет, наши власти решили: "И мы попробуем". Знаете, для чего этот карантин выходного дня? Чтобы сделать какой-то сейшн, чтобы нас приучать потихоньку терпеть", - говорит видеоблогер.

По мнению Корнака, через две недели, когда число заболевших COVID-19 вырастет до 20 тысяч, то правительство нашей страны введет тотальный локдаун и все закроет. Он утверждает, что коронавирус, как и любой другой вирус, можно вылечить, нужно только делать все правильно.

"Любой вирус лечится, надо просто грамотно лечить, построить больницы, нанять туда людей и пусть они лечат, лечат и лечат. Для этого надо выделить деньги, а не украсть их", - подчеркнул Корнак, уделив особое внимание на неэффективный подход нашей власти к ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, что блогер Сергей Корнак рассказал о том, что некоторые города отказались соблюдать карантин выходного дня.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак раскритиковал информацию о болезни Владимира Зеленского.

Также Politeka писала, что Сергей Корнак рассказал, что он думает о бывшем украинском президенте Петре Порошенко.