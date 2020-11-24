Ведущий программы «Политика Наизнанку» Дмитрий Снегирёв высказал своё суждение относительно наличия в военном руководстве государственной измены.

Он напомнил, что в СМИ звучат заявления об умышленном подрыве политико-экономических операций и кампаний при участии офицеров главного управления разведки Министерства обороны. Но политолог провёл краткий анализ ситуации.

Снегирёв указал, что такие же разговоры велись и после срыва операции по захвату российских наёмников «Вагнера».

После того, как был подписан приказ об отстранении от должности руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы, начались разговоры об измене.

31 января 2020 года аналитический отдел опубликовал информацию о том, что на территории Донецкой и Луганской областей происходят командно-батальонные учения боевиков 2-го армейского корпуса. Более того, было зафиксировано наличие новейшей российской техники. Напомним, что согласно Минским соглашениям, любая военная техника на территории «ЛНР» и «ДНР» запрещена.

В результате выяснилось, что, кроме военных «учений», произошла передислокация военных сил в Первомайско-Стахановском направлении, что привело к обострению конфликта с последующими обстрелами.

Но возникает вопрос, почему Главное управление разведки Министерства обороны не реагирует?

31 июля Кабинет министров публикует постановление №641, согласно которому жители временно оккупированных территорий с 1 августа должны без каких-либо препятствий пересекать границу разграничения.

Но после заявления аналитической компании о том, что такое решение ухудшит эпидемиологическую ситуацию на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, Кабмин среагировал моментально и отменил свое же постановление.

«Уникальность в том, что для того, чтобы Кабмин сделал постановление – ему необходимо получить аналитические данные, то есть Кабинет министров прислушивается к аналитическому отделу. Я рад, что мы стали на страже национальных интересов и не допустили ухудшения ситуации на подконтрольной территории. Но есть одно «но»: уже 5 августа появилось сообщение об отставке главы разведки. Делайте выводы», - подытожил политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Сообщалось о подозрении в государственной измене руководства «Нафтогаза».

В этом же публично обвиняли Витольда Фокина.