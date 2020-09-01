Заява одного з представників України в ТКГ по Донбасу Вітольда Фокіна про необхідність автономії для всього Донбасу й амністії бойовикам викликало шквал критики

Відреагувала на його слова і відома українська доброволець, засновниця інструкторської групи "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій.

У коментарі виданню OBOZREVATEL вона підкреслила, що заяви першого заступника голови української делегації в ТКГ у Мінську Вітольда Фокіна, як і заяви його керівника Леоніда Кравчука тягнуть на кримінальні провадження за статтею "державна зрада". Тож обидва мають бути звільнені і відправлені під суд, впевнена Звіробій.

Коментуючи озвучені Фокіним положення про особливий статус всього Донбасу і повну амністію бойовиків, а також вибори до повернення Україні контролю над кордоном, жінка-воїн була категорична:

"Це фігура, яку треба просто посадити за грати, як я це бачу, за зраду державних інтересів. Вмить. Ось тільки він це сказав - і відразу треба садити. І всі осудні проукраїнські політичні партії мають зараз підняти шум - і вимагати відставки і відкриття кримінальних проваджень за державну зраду. у тому числі і по Єрмаку, за яким уже тягнеться величезний хвіст і на якому кримынальних справ має бути вже, як бліх на собаці. Я не розумію, чому всі не діють. чому людям знову треба думати, що робити? Це хіба баба Алла з нашого двору має подавати до суду на Єрмака, Кравчука, Фокіна? А навіщо тоді на вибори ходимо взагалі?".

Раніше ми писали про те, що Фокін оскандалився заявою про те, що "Росію потрібно зрозуміти" в питанні анексії Криму.

Говорячи про події, які передували анексії Росією українського півострова в 2014 році, політик припустив, що якби авіаносці США увійшли тоді в Середземне море, пройшовши протоки Дарданелли і Босфору, то РФ могла б "втратити Крим назавжди".

"Якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком ймовірно, що вона б втратила Крим назавжди, тому що прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти, у неї там флот", - сказав Фокін.

Нагадаэмо, відомий український журналіст Роман Цимбалюк поставив на місце Кравчука після слів про Донбас.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей щодо Донбасу.

Також Politeka повідомляла, що Звіробій знову пригрозила Зеленському і його дружині.