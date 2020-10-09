Глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу
Звинувачення стосуються державної зради, повідомив він в ефірі "Громадське радіо".
"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у держзраді", - повідомив він.
Коболєв підкреслив, що їм нічого приховувати" і "Нафтогаз" готовий співпрацювати зі слідством.
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Заява глави "Нафтогазу" не залишилася без уваги українців.
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