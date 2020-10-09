Глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу

Звинувачення стосуються державної зради, повідомив він в ефірі "Громадське радіо".

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у держзраді", - повідомив він.

Коболєв підкреслив, що їм нічого приховувати" і "Нафтогаз" готовий співпрацювати зі слідством.

Заява глави "Нафтогазу" не залишилася без уваги українців.