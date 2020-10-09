Глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу

Звинувачення стосуються державної зради, повідомив він в ефірі "Громадське радіо".

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Воно побудоване на звинуваченнях у держзраді", - повідомив він.

Коболєв підкреслив, що  їм нічого приховувати" і "Нафтогаз" готовий співпрацювати зі слідством.

Андрей Коболев

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Заява глави "Нафтогазу" не залишилася без уваги українців.

"У злиденній країні мати такі доходи, це злочин", " а ти думав що все життя королем будеш? А за базар доведеться відповідати. Ну-ну подивимося", "по закінченню справи він отримає премію","Як відкрили так і закриють, оком моргнути не встигнемо", "На уранові копальні всіх їх!",- писали в мережі.