Украинская власть смотрит на бюджет, как на свои деньги с собственного кармана

Такое мнение высказал украинский политик Николай Томенко, председатель партии "Гражданское движение Николая Томенко "Рідна країна"на своем канале в YouTube.

Томенко высказался касательно местных выборов, которые не так давно состоялись в украинских городах. Кроме того, политик проанализировал бюджет, который приняли на следующий год, а также роль Международного валютного фонда в бюджете.

"Большинство людей критически отнеслось к выборам, 2/3 не пришли на выборы. На сегодняшний день идеология ценности и предвыборные обещания – ничто, бюджет и власть – все. Сегодня абсолютное большинство патриотических и честных политических сил договариваются между собой и формируют большинство", - говорит Николай Томенко.

Томенко подчеркнул, что на сегодняшний день в Киеве еще не выбрали главу областного совета, однако, партии придумали уникальный метод. По словам Томенко, партия Владимира Зеленского выдала депутатам ручки зеленого цвета, партия "ОПЗЖ" - синие руки, а партия Юлии Тимошенко выдала красные ручки.

"Вишенка на торте Рошен была Винница, для Порошенко Винница – это политическая родина, он оттуда начал политическую карьеру, был депутатом. Винницкий совет принял решение, что будет формировать большинство без Порошенко. Команда Порошенко покинула зал заседаний, сказала, что она будет в оппозиции против преступной украинской власти в Винницкой области", - утверждает Николай Томенко.

Кроме того, Томенко проанализировал принятый на следующий год бюджет страны, заявив, что Министерство финансов Украины договорилось с Международным валютным фондом о том, каким будет бюджет. По словам Томенко, больше всего денег получила украинская власть и силовые структуры.

"Я всегда привожу классический пример неадекватности бюджета или неадекватности власти, которая смотрит на бюджет, как на свои деньги со своего кармана. Верховная Рада решила поменять себе машины в условиях коронавируса", - добавил Николай Томенко.

Напомним, что политик Николай Томенко заявил, что бюджет предусматривает собой увеличение расходов на содержание Верховной Рады.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал о том, как президент Владимир Зеленский проиграл действующим мэрам на местных выборах.

Также Politeka писала, что украинский политик Николай Томенко высказался касательно нынешних проблем в стране.