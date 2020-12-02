Министр здравоохранения Максим Степанов планирует занять пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля и активно формирует круг своих сторонников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Легитимный".

Авторы канала утверждают, что Степанов уже заручился поддержкой ряда влиятельных украинских политических фигур. В частности, по их информации, Степанов почти заручился поддержкой экс-главы Минздрава Уляны Супрун.

"Публично Степанов критикует Супрун, а кулуарно ведет с ней торги", - утверждают авторы канала.

Таким образом, пишет "Легитимный", Степанов хочет заслужить доверие американского правительства.

Помимо этого, Степанов якобы договорился с главным санврачом Виктором Ляшко, чтобы последний оставил претензии к посту министра здравоохранения.

"У Степанова стоит две задачи: 1) попытаться резко и непредсказуемо получить премьерское кресло, пока его оппоненты не считают его конкурентом в этой "игре". 2) использовать этот кейс для торгов за сохранение себя в кресле министра здравоохранения с возможностью получить кресло вице-премьера, но с сохранением за собой позиций в Минздраве", - прогнозируют авторы канала.