В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" произошла словесная перепалка между лидером "Нацкорпуса" и нардепом от ОПЗЖ.

Депутат Скорик заявил, что украинская сторона должна согласиться на амнистию боевикам на Донбассе, а также выразил свою поддержку "всем политзаключенным по обе стороны от линии разграничения".

В ответ основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Скорик "переходит все разумные рамки". Он напомнил об убийстве в Мариуполе полковника СБУ Александра Хараберюша и подчеркнул, что его убийц обменяли именно по инициативе соратников Скорика.

"Пройдет время - и ваша роль в ситуации с "ЛДНР" обязательно вылезет", - добавил лидер "Нацкорпуса".