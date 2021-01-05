Украине нужен мир на Донбассе – но любой ли ценой и на любых ли условиях?
Об этом на канале «Знай 24» рассуждает депутат Верховной Рады нескольких созывов Николай Катеринчук.
«Я бы поставил мир на Донбассе в зависимость от судьбы российских проектов в Европейском Союзе. Поддержка в нормандском формате должна быть предметной, санкции должны быть секторальными, точечными, ещё более конкретными и персональными. Мне кажется, мы близки к тому, чтобы в этом году создать серьёзные трудности для Российской Федерации в продвижении своей энергетической стратегии в ЕС и противопоставить российским интересам свои», - говорит политик.
Интересы Украины, по его словам, состоят в заключении мира на наших условиях – а не на тех, которые были навязаны Минскими соглашениями фактически под дулом российского автомата. Когда наших людей расстреливали, Порошенко был готов подписать всё, что угодно – зная, что выполнять это никто не будет, как никто и не выполняет вот уже больше шести лет.
«Тот путь, который мы прошли в мирном урегулировании, хорош, но неэффективен. Поэтому придётся искать новый формат», - полагает Катеринчук.
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То, что сейчас царит на Донбассе – это не мир, но серьёзный шаг к нему. Стрелять продолжают, но далеко не с такой силой, как прежде. Следовательно, нужно и дальше идти по пути разведения сил, открывать новые КПП, вводить туда Красный Крест и бороться за освобождение наших граждан, незаконно удерживаемых там. Политические вопросы должны стоять уже на втором месте после вопросов безопасности.
И нельзя соглашаться на инициативу РФ, потому что это – путь к превращению Украины в Молдову, а Донбасса в Приднестровье.
«Но для достижения наших целей нужно, чтобы США оказали давление на Россию. Не такое смешное давление, как Евросоюз, а настоящее», - уверен Катеринчук.
Ранее этот политик высказывал сомнение, что в Украине возможно введение комендантского часа по примеру Франции.
Также он прогнозировал скорое отстранение Путина от власти в России.