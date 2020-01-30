У квітні минулого року значна частина олігархічного оточення президента РФ Володимира Путіна ухвалила рішення про його відсторонення
При владі він залишився досить випадково, а внесення змін у Конституцію – розплата за можливість ще посидіти в президентському кріслі. Таку думку в інтерв'ю Politeka-online висловив лідер партії «Європейська партія України» Микола Катеринчук. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
За інформацією гостя студії, отриманої від людей, які люблять Росію і перебувають в опозиції до чинної влади, Путін зараз на виході.
«Він розуміє, що йому зараз краще переформатувати свою присутність у владі і не залишатися на посаді президента. Тому що він знає, що навколо нього кільце вже звужується, і він може втратити владу. А якщо він втратить владу, то це буде для нього катастрофа», – зазначає Катеринчук.
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Пропозицію про зміну в Конституцію йому поклали на стіл також у квітні минулого року.
«Йому сказали, що він повинен зробити це, або буде по-іншому. Це було рішення не його, але зараз він йде саме за цим сценарієм, і, як ви бачите, дуже швидко. Держдума за чотири дні вже розглянула всі поправки і, я думаю, внесла в першому читанні всі ці зміни. І все це дуже скоро буде зроблено», – пояснив політик.
Катеринчук додав, що більшість оточення Путіна, яку він виплекав у себе під боком, – наполовину іноземці, у яких сім'ї, будинки, багатомільярдні рахунки й активи за кордоном, а тому вони дуже вразливі з точки зору західного процесу. І зараз російський президент став для них, м'яко кажучи, незручний.
«Своїми амбіціями щодо Криму, Донбасу і Сирії він зробив Росію країною-ізгоєм, з якою ніхто не хоче мати справи, яку бояться, і де просуватися в цивілізований світ, де технології та інвестиції, стає неможливо. За великим рахунком він свою функцію як чоловік, котрий підняв Росію, перш за все, економічно, вже виконав, і зараз йде тільки спад цього процесу. І все більше бюджет РФ залежить від нафтодолара. Вони не змогли побудувати інноваційну економіку, не залучили інвестиції. Все йде у системі напіврозпаду», – зазначив Катеринчук.
Що ж стосується України, то їй після відходу Путіна гірше не стане. Навпаки, у неї з'являться нові можливості.
«Ви не думайте, що хтось прийде і буде ще гірше Путіна. Там буде багато внутрішніх проблем, і я думаю, що нам під силу, якщо ми будемо сильні і організовані, і хотітимемо цього, то ми дуже швидко зможемо повернути і Донбас, і Крим», – резюмував політик.
Нагадаємо, Путін вирішив відгородитися від України «залізною завісою».
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