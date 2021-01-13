Очередная попытка народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Олега Семинского через СМИ заявить о личных обидах свидетельствует лишь о моральном банкротстве этого человека

Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, утверждает издание «Открытая Украина».

«Олег Семинский обыкновенный шантажист, рэкетир и преступник, который сейчас занимается вымогательством. Его роль в бизнес-проекте «Нефтегаздобыча» была ничтожной, как и его попытки сегодня придать своей роли большего значения. Он никогда не был акционером компании, подтверждением чему есть публичная информация, размещенная на официальном сервисе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, касательно всех ее акционеров с момента регистрации ЧАО», - сообщил Рудьковский.

Он подчеркнул, что смена состава акционеров ЧАО «Нефтегаздобыча» в 2013 году была проведена в соответствии с действующим законодательством Украины на рыночных условиях, и ни у кого из участников данной сделки не было и нет взаимных претензий друг к другу.

Ранее в одном из интернет-ресурсов было обнародовано интервью Семинского, в котором он утверждал, что якобы тоже был акционером «Нефтегаздобычи» по устной договоренности с Нестором Шуфричем и Николаем Рудьковским. Никаких документальных подтверждений этому Семинский не предоставил.