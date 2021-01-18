Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Линько считает, что в Украине на самом деле нет языковой проблемы.

Такое мнение он высказал в эфире канала «Знай 24».

«Функция государства – установить определенные нормативные акты для использования государственного языка. Там прописано не принуждение, а защита права украиноязычных украинцев на получение услуг и в государственных органах, и в частных компаниях на украинском языке», - говорит Линько.

Однако многие эксперты и граждане Украины считают, что этот закон не объединяет, а разделяет страну на две части.

«В обществе нет неприятия этого закона, есть искусственное накручивание мифов о штрафах для русскоязычных. Но это не правда, потому что штрафы будут введены только через 5 лет, как исключительная мера воздействия, если не действуют другие меры. Если в законе прописывается правило, то должна быть и ответственность за невыполнение», - настаивает политик.

Зеленский, придя к власти, обещал пересмотреть закон о языке, однако этого не произошло.

«Я против пересмотра, однако, если Зеленский обещал, то он должен это выполнять. Он продолжает повторять ошибки, даже преступления некоторых деятелей времен Порошенко, и углубляет их. Он не имеет никакого плана спасения бизнеса, не имеет плана по войне, тарифам и тому подобному. Вот это как раз будет влиять на падение рейтинга Зеленского», - заявляет Дмитрий Линько.

Политик добавляет, что языковый закон не принесет никаких проблем в общество, эта проблематика накручивается искусственно.

Напомним, в Одессе доставка еврейской кухни "у Машковичей" оказалась в эпицентре языкового скандала.

Ранее Politeka сообщала, что украинцам грозит сразу несколько видов штрафов за обслуживание не на государственном языке.