Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Линько считает, что в Украине на самом деле нет языковой проблемы.
Такое мнение он высказал в эфире канала «Знай 24».
«Функция государства – установить определенные нормативные акты для использования государственного языка. Там прописано не принуждение, а защита права украиноязычных украинцев на получение услуг и в государственных органах, и в частных компаниях на украинском языке», - говорит Линько.
Однако многие эксперты и граждане Украины считают, что этот закон не объединяет, а разделяет страну на две части.
«В обществе нет неприятия этого закона, есть искусственное накручивание мифов о штрафах для русскоязычных. Но это не правда, потому что штрафы будут введены только через 5 лет, как исключительная мера воздействия, если не действуют другие меры. Если в законе прописывается правило, то должна быть и ответственность за невыполнение», - настаивает политик.
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Зеленский, придя к власти, обещал пересмотреть закон о языке, однако этого не произошло.
«Я против пересмотра, однако, если Зеленский обещал, то он должен это выполнять. Он продолжает повторять ошибки, даже преступления некоторых деятелей времен Порошенко, и углубляет их. Он не имеет никакого плана спасения бизнеса, не имеет плана по войне, тарифам и тому подобному. Вот это как раз будет влиять на падение рейтинга Зеленского», - заявляет Дмитрий Линько.
Политик добавляет, что языковый закон не принесет никаких проблем в общество, эта проблематика накручивается искусственно.
Напомним, в Одессе доставка еврейской кухни "у Машковичей" оказалась в эпицентре языкового скандала.
Ранее Politeka сообщала, что украинцам грозит сразу несколько видов штрафов за обслуживание не на государственном языке.