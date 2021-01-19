Санкции, введённые правительством США против народного депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, вызвали в украинском обществе широкий резонанс

Ситуацию в эфире канала «Знай 24» комментирует известный политолог Владимир Фесенко.

«Напоминаю, что санкции ввели представители администрации Трампа, ведь администрации Байдена как таковой ещё нет. Я обращу внимание на другое: если это и инструмент, то не инструмент очистки репутации Байдена (она тут ни при чём). Он показывает украинским политикам, как раньше показывал некоторым российским, что любое вмешательство в выборы в США будет наказано», - говорит эксперт.

Напоминаем, что в понедельник Дубинский потребовал внеочередного собрания партийной фракции, чтобы отреагировать на введённые против него санкции. В случившемся он обвинил неких аферистов, которые, по его словам, «подставили» американских чиновников, что и привело к введению санкций. Никаких конкретных имён при этом Александр Дубинский не назвал.

Фесенко также отметил, что ещё с 2016 года одной из главных тем американской политики стало вмешательство в выборы из-за рубежа. Но тогда говорили о российском вмешательстве. Впрочем, упоминались и другие государства, например, Китай, а сам Трамп намекал даже на Украину. На самом деле, по мнению политолога, никакого вмешательства не было, по крайней мере, существенного.

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«В случае с Деркачом, Дубинским и некоторыми другими украинскими деятелями речь идёт именно о вмешательстве. Здесь не просто симпатии, за которые никто не стал бы наказывать. Были использованы незаконные методы, и слово «незаконные» здесь – ключевое», - подчеркнул Владимир Фесенко.

Ранее этот политолог также объяснил причины блокировки Дональда Трампа в социальных сетях.

Также Фесенко коснулся темы возможного соперника Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.