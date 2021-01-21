В ходе штурма Капитолия в начале января погибли пять человек. Их семьи могут подавать иски не только к бывшему президенту США Дональду Трампу, но и к соцсетям, которые распространили его призывы к мятежу.

Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько в эфире YouTube-канала «Знай24».

«Американская правовая система настолько открыта, что там судятся все со всеми. Семьи погибших под Капитолием могут судиться не только с Трампом персонально, но и с соцсетями, которые распространили его призывы. Здесь страх больше не перед Трампом и падением акций, а перед новомодными судилищами. Я думаю, что рано или поздно семьи погибших будут судиться и с соцсетями тоже», – считает он.

Цыбулько подчеркивает, что соцсети пытались перестраховаться от судебных исков, когда заблокировали Трампа. Однако, по его мнению, этим они нарушили авторское право бывшего президента США.

«Вдруг оказывается, что Трамп не имеет права на свои твиты. Твиттер одним махом вырубает его аккаунт, на котором десятки миллионов читателей, и лишает этих людей права коммуникации», – констатирует эксперт.

По словам Цыбулько, призывы Трампа привели к катастрофе и потере репутации всей его политической системы в США. Однако шаг соцсетей и владельцев крупного бизнеса оказался довольно авторитарным и даже внеправовым. Политог считает, что владельцы аккаунтов в соцсетях должны иметь гарантии, если не нарушают правила сети.

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